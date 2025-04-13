وزير التجارة الأميركي: المنتجات الإلكترونية ستخضع لرسوم جمركية منفصلة

2025-04-13 18:35:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، في مقابلة مع إيه.بي.سي إن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى ستخضع ​​إلى جانب أشباه الموصلات لرسوم جمركية منفصلة قد تفرض في غضون شهر تقريباً. واستثنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة هذه المنتجات، التي يكثر استيرادها من الصين، من الرسوم الجمركية الكبيرة، مما أتاح متنفساً لشركات التكنولوجيا التي تعتمد على المنتجات المستوردة مثل أبل. وكانت الإدارة الأميركية قد قررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي وصلت نسبتها إلى 145، والتي فرضها ترامب في إطار الحرب التجارية المتواصلة مع الصين. ويشمل الإعفاء أيضاً أشباه الموصلات التي تُستخدم على نطاق واسع في تصنيع الأجهزة الذكية، وهي حالياً معفاة من رسم إضافي بنسبة 10 يُطبّق على معظم الشركاء التجاريين لواشنطن. تثير هذه التطورات حالة من الترقب لدى الأسواق العالمية، خصوصاً شركات التكنولوجيا والمستوردين الأميركيين، الذين يخشون من ارتفاع الكلفة النهائية للمنتجات إذا ما تم فرض الرسوم الجديدة بعد انتهاء فترة الإعفاء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام