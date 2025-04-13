في ذكرى الأنفال: الاتحاد الوطني يطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتحمل مسؤولياتهما إزاء الضحايا

2025-04-13 18:45:03 - المصدر: المسرى

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، أن المسؤولية تقتضي تكثيف الجهود لخدمة المناطق الاكثر تضررا من جريمة الانفال، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بغداد لتحمل مسؤولياتهما وتنفيذ واجباتهما الإنسانية والدستورية حيال ذوي الضحايا. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة الابادة الجماعية الانفال إنه قبل 37 عاما واجه كوردستان واحدة من أبشع [...]