الصحة: نجحنا بإدخال تقنيات متطورة تفوق ما موجود ببعض دول المنطقة

2025-04-13 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الطبية وتحديث مهارات الأطباء بالتواصل مع التطورات العالمية، وفيما كشفت عن إدخال تقنيات متطورة تفوق ما موجود ببعض دول المنطقة، لفتت إلى أن الإدارة المشتركة للمؤسسات الصحية حققت نتائج إيجابية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز خدمات الاستقدام الطبي وجلب الفرق الأجنبية المتخصصة، وذلك لتقليل الحاجة إلى إرسال المرضى ومرافقيهم للخارج"، مبينا أن "هناك حالات طبية قليلة جداً وعالية التعقيد، تستدعي في الوقت الحالي الإخلاء الطبي، إلا أن ذلك سيتراجع تدريجياً".وأضاف، "خلال السنوات القليلة المقبلة، سيتم الاستغناء تماماً عن الاعتماد على الفرق الأجنبية بعد استكمال عمليات تدريب الملاكات الطبية العراقية، حيث ستُجرى التداخلات الطبية المتقدمة في مستشفيات البلاد بأيدي أطباء وممرضين وفنيين عراقيين"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية ووزارة الصحة ملتزمتان بتطبيق أحدث المعايير العالمية في الخدمات الطبية، سواء في مجال التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل".وأوضح، أن "الوزارة نجحت في إدخال تقنيات متطورة تفوقت على بعض دول المنطقة"، لافتا الى ان "افتتاح جهاز متخصص بتشخيص أورام الدم (سرطانات الدم) في مدينة الطب، والذي يُعدّ الأول من نوعه في العراق والمنطقة، هو جزء من سياسة الوزارة في تحديث التقنيات الطبية".وبشأن آلية إدارة وتشغيل المستشفيات الجديدة، أكد البدر أن "هناك اتجاهين؛ الأول يتمثل بالإدارة المباشرة من قبل الكوادر العراقية بعد تدريبها على أحدث التقنيات، والثاني يعتمد على الإدارة المشتركة مع شركات دولية متخصصة في إدارة المؤسسات الصحية".وأضاف، أن "الحكومة بدأت بالفعل تجربة الإدارة المشتركة في ست أو سبع مؤسسات صحية، حيث واجهت بعض التحديات في بعض المحافظات، إلا أن المشروع حقق نتائج إيجابية حتى الآن".وتابع البدر أن "الطبيب والممرض العراقيان مشهود لهما بالكفاءة والإخلاص، إلا أن تحديث المهارات والتواصل مع التطورات الطبية العالمية أمر مستمر، وهو ما تلتزم به وزارة الصحة في جميع مشاريعها".