المنتجات النفطية تبحث تطوير نظام تتبع المركبات الحوضية (GPRS)

2025-04-13 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية اليوم الأحد، عن عزمها تطوير عمل منظومة تتبع المركبات الحوضية (GPRS)، للحد من عمليات تهريب الوقود والمتاجرة به.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها " عقدت اجتماعا بتوجيه المدير العام حسين طالب عبود ترأسه مدير هيئة التفتيش في الشركة علاء عدنان بمشاركة مسؤولي الوحدات في الشعب التابعة للهيئة بمختلف فروعها ببغداد والمحافظات لغرض مناقشة تطوير عمل منظومة تتبع المركبات الحوضية GPRS ".وأكد عبود - حسب البيان - على "أهمية منظومة تتبع الحوضيات التي عملت الشركة على تبنيه وتطويره في مراحل منذ سنوات نظراً لأهميته في الحد من عمليات تهريب الوقود والمتاجرة به"، موضحا أن "الموضوع يحظى باهتمام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني كونه جزء من مشروع أتمتة قطاع التوزيع بمختلف فروعه في المحافظات".وتابع البيان، أن "مدير هيئة التفتيش علاء عدنان ناقش مع مسؤولي الوحدات جملة من القضايا المتعلقة بمنظومة تعقب الحوضيات GPRS أهمها متابعة تفاصيل نصبها للسيارات الأهلية لغرض استكمالها بصورة نهائية لتكون مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة لمعرفة مسار المركبة وتوقفاتها، مما أسهم في إحباط العديد من حالات التهريب في عدة مواقع من البلاد" .ولفت إلى أن "الاجتماع بحث أيضا كافة المعوقات التي تواجه المشروع ودراستها وتحليلها للتوصل الى وضع الحلول النهائية التي ترتقي بإنجاح عمل منظومة التعقب وفق الأطر المرسومة لتحقيق الاستفادة المرجوة منها".وأعلنت شركة التوزيع في وقتٍ سابق، عن استكمال ربطها لـ ٢٨ ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة التتبع ، ولا تزال الجهود مستمرة لتطوير عمل المشروع .