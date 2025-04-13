لتزويد الرصافة بالطاقة.. أمين بغداد يكشف عن مقترح لاستثمار خلايا الطاقة الشمسية

2025-04-13 19:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأحد، عن تقديم مقترح لنصب منظومات خلايا شمسية على طريق قناة الجيش، بهدف تزويد محطات الرصافة بالطاقة الكهربائية.

وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العديد من المؤسسات الحكومية، إلى جانب الدوائر التابعة لأمانة بغداد، بدأت بالتنسيق الجاد للتحوّل نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة"، مشيرا إلى أن "أمانة بغداد قدمت عدداً من المقترحات، أبرزها استثمار المساحات المفتوحة على جانبي طريق قناة الجيش، الذي يمتد بطول 21 كيلومتراً، لنصب منظومات الخلايا الشمسية".

وبيّن أن "المقترح قدّم إلى وزارة الكهرباء لاختيار طريق قناة الجيش موقعاً مناسباً لتثبيت هذه المنظومات، بما يسهم في تزويد محطات الرصافة بالكهرباء من مصادر طاقة نظيفة ومتجددة".

وأضاف أمين بغداد، أن "الأمانة تمتلك حالياً مساحات شاسعة في عدد من المشاريع الحيوية، مثل مشاريع تصفية المياه وشبكات المجاري، مما يشكّل فرصة حقيقية لاستثمار تلك المساحات بنصب منظومات الطاقة الشمسية، بهدف توليد الكهرباء وتخفيف الضغط عن الشبكة الوطنية، فضلاً عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة".