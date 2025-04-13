2025-04-13 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح الخبير الاقتصادي، بهنام ملكي، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، أن يؤدي نجاح المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إلى انخفاض "هائل" في سعر الصرف بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35 بالمئة.

وأوضح ملكي لـ"بغداد اليوم"، أن "مجرّد الإعلان عن موعد المفاوضات في سلطنة عمان أدى إلى انخفاض فوري بنسبة 7% في سعر الدولار"، مشيرًا إلى أن "التأثير الاقتصادي للمفاوضات، حتى من دون توقيع اتفاق رسمي، يُظهر حجم الأثر النفسي والسياسي على الأسواق الإيرانية".

كما أشار إلى أن "المشاكل الاقتصادية في إيران لا تنبع فقط من العقوبات الخارجية، بل من "التحریمات الداخلیة" كالرشاوى، الفساد، وعدم الشفافية"، مؤكدًا أن "الاقتصاد بحاجة لإصلاحات هيكلية وتحرير القطاع الخاص، حيث أن نحو 85% من الاقتصاد الإيراني شبه حكومي".

وشدد ملكي على، أن "الاتفاق مع واشنطن سيفتح الباب أمام الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتقليل التفاوت بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن بعض الملفات مثل الانضمام إلى "FATF" قد تستغرق وقتًا أطول، إلا إذا حصل تسريع سياسي أمريكي".

وختم بالقول إن "أي اتفاق حقيقي يجب أن يكون مربحًا للطرفين، ويعتمد على تنفيذ متبادل للالتزامات، معربًا عن أمله في أن تسمح الأطراف الداخلية والخارجية بفرصة لـ"سلام اقتصادي" يعود بالنفع على الشعب الإيراني، ويقضي على مصالح من وصفهم بـ"المستفيدين من استمرار العقوبات".