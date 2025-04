ريال مدريد يتجاوز عقبة الافيس في الدوري الإسباني

2025-04-13 20:00:09 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى حافظ ريال مدريد على حظوظه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزاً صعباً على ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف دون رد، في لقاء اقيم، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من "الليغا". وسجّل الفرنسي إدواردو كامافينغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34، بتسديدة قوية باغتت حارس ألافيس، ليمنح فريقه ثلاث […]

