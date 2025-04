2025-04-13 20:00:09 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى تشير آخر توقعات الطقس في العراق، اليوم الاحد ،إلى تأثر البلاد بعاصفة ترابية وأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بصيف شديد الحرارة. وقال الراصد الجوي علي جابر الزيادي، إن "العراق سوف يدخل في تقلبات جوية متسارعة ابتداء من الليلة، حيث تتشكل سحب ممطرة تتحرك تدريجياً من الأقسام الغربية في الأنبار وغرب الموصل […]

The post تقلبات جوية متسارعة في العراق ابتداء من الليلة appeared first on جريدة المدى.