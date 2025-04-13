مسؤول في اليابان يدعو لتعزيز الين وعدم بيع سندات الخزانة

2025-04-13 20:00:55 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا إتسونوري أونوديرا، رئيس مجلس أبحاث السياسات في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، إلى اتخاذ خطوات فعلية لتعزيز قيمة الين الياباني، مشدداً على أن ضعف العملة الوطنية ساهم في زيادة تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر اليابانية. وقبيل محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، صرّح إيتسونوري أونوديرا، بأنه ينبغي على اليابان ألا تبيع عمداً حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، وهي الأكبر خارج الولايات المتحدة، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقال أونوديرا في برنامج على قناة NHK العامة: بصفتها حليفاً للولايات المتحدة، لا ينبغي للحكومة أن تفكر في استخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية عمداً، رافضاً اقتراح نائب معارض بأن تستخدم طوكيو حيازاتها الضخمة من ديون الحكومة الأميركية كأداة تفاوض في محادثات التجارة الثنائية. بإلقاء اللوم على ضعف الين في تسارع التضخم، قد يكون أونوديرا يُشير إلى أن صانعي السياسات اليابانيين يعتبرون اتجاه الين الهبوطي، وليس انتعاشه الأخير، هو المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد. وقال أونوديرا: كان ضعف الين من بين العوامل التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع. لتعزيز الين، من المهم تعزيز الشركات اليابانية. وأوضح أونوديرا، أن من بين الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف دعم القدرة التنافسية للصناعات اليابانية، ما من شأنه أن يُعيد التوازن للعملة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام