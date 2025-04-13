2025-04-13 20:18:04 - المصدر: ايشان

صرّح المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية بإيران، السيد علي خامنئي بأن القوات الإيرانية سور وملجأ الشعب، وهي جاهزة لأي عدوان، مشدداً على تعزيز قدرات القوات المسلحة. بالتزامن مع المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط. وقال السيد خامنئي خلال استقباله قادة القوات المسلحة في إيران، إن “تعزيز قدرات القوات يشمل تعزيز قوة الأسلحة والتنظيمات والتشكيلات”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة هل تعكس “توتر” المفاوضات؟.. خامنئي: جاهزون لأي عدوان.. قواتنا سور إيران وملجأ شعبها أولاً على ايشان.



