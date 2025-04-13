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دجلة الجامعة يفوز على الكرخ ويحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية

دجلة الجامعة يفوز على الكرخ ويحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية
دجلة الجامعة يفوز على الكرخ ويحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية
2025-04-13 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واع
حجز فريق دجلة الجامعة البطاقة الأولى للمباراة النهائية لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة عقب تغلبه على الكرخ بنتيجة (67-60) نقطة وبمجموع المواجهات (3-1).
وقدم الفريقان مباراة تنافسية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة منها .
وأسفرت نتائج مباريات الفريقين عن فوز دجلة الجامعة في المباراة  الأولى بنتيجة (87-64)نقطة، فيما انتهت المباراة الثانية لصالح الكرخ بنتيجة (73-65) ، وعزز فريق دجلة الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة  (62-51) نقطة.

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