دجلة الجامعة يفوز على الكرخ ويحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية

2025-04-13 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد-واعحجز فريق دجلة الجامعة البطاقة الأولى للمباراة النهائية لدوري المحترفين العراقي بكرة السلة عقب تغلبه على الكرخ بنتيجة (67-60) نقطة وبمجموع المواجهات (3-1).وقدم الفريقان مباراة تنافسية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة منها .وأسفرت نتائج مباريات الفريقين عن فوز دجلة الجامعة في المباراة الأولى بنتيجة (87-64)نقطة، فيما انتهت المباراة الثانية لصالح الكرخ بنتيجة (73-65) ، وعزز فريق دجلة الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة (62-51) نقطة.