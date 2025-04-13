ستة انتصارات وثلاثة تعادلات في دوري الكرة الممتاز

2025-04-13 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت اليوم الأحد تسع مباريات لحساب الجولة ( 24 ) من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).وأسفرت المباريات عن تغلب فريق الموصل على نظيره الصناعة بهدف دون رد، فيما حقق فريق الكاظمية فوزاً كبيراً على الصناعات الكهربائية بأربعة أهداف لهدف واحد.وتعادل فريق الرمادي مع غاز الشمال بهدفين لكل منهما ، فيما انتهت مباراة الفهد مع البيشمركة بالتعادل بهدف لكل منهما .وحقق فريق أمانة بغداد الفوز على نظيره البحري بهدفين مقابل هدف واحد ، وكذلك تغلب فريق ميسان على الجولان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وتعرض فريق الاتصالات الى الخسارة أمام المصافي بثلاثية نظيفة ، وفاز نفط الوسط على الغراف بهدف نظيف ، بينما فاز فريق مصافي الجنوب على عفك بثلاثة أهداف لهدفين.