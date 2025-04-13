الهيئة العامة للاستثمار في مصر: توقيع 4 اتفاقيات استثمارية مصرية سعودية

2025-04-13 21:10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في مصر توقيع 4 اتفاقيات استثمارية مع مجتمع الأعمال السعودي، وذلك على هامش ملتقى الاستثمار المصري السعودي. وتشمل تلك الاتفاقيات عدة قطاعات منها الصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والتطوير العقاري فضلاً عن الترويج الاستثماري. وبموجب الاتفاقية مع شركة GCC Capital Partners السعودية سيتم توفير حلول استثمارية مبتكرة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المصري في قطاعات إنتاج وتربية الدواجن، والتصنيع الغذائي والزراعي، والقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة، والتعليم الخاص والدولي، والتطوير العقاري والمشاريع السكنية المتكاملة، وتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق خارجية. ومذكرة التفاهم مع شركة ألكوتك للصناعات الهندسية، نصت على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم كلادينج ومشتقاته، على مساحة 10 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية 3.6 مليون متر سنوياً. والاتفاق مع شركة أعمال اليسر السعودية، سيكون في مجال تسويق وبيع وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها بدولتي مصر والسعودية. مذكرة التفاهم الرابعة مع شركة يافل للتسويق والتطوير العقارى بالسعودية، وشركة هورايزون كابيتال، تنص على التعاون المشترك في إدارة وتنمية أعمال شركة يافل للتسويق والتطوير العقاري. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام