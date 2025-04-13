2025-04-13 21:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، نص البيانالمشترك للاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين جمهورية العراقوجمهورية تركيا في أنطاليا.

وبحسب البيان المشترك الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكد الجانبانعزمهما على زيادة التنسيق والتعاون في جميع المجالات الثنائية، وبينما تطرقا إلىحزب العمال الكوردستاني ومخيم الهول والمخيمات الأخرى، أعربا عن قلقهما العميقإزاء الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة ولبنان، وكذلكالأراضي السورية.

ولخصت الخارجية العراقية البيان المشترك عبر تسع نقاط، وكما يلي:

1: عقد الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعةالمستوى بين العراق وتركيا في أنطاليا بتاريخ 13 نيسان 2025، مشاركة نائب رئيسمجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئةالحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كوردستان، ورئيس جهاز المخابرات الوطني منالجانب العراقي، ومن الجانب التركي وزير الخارجية، ووزير الدفاع الوطني، ومديرجهاز الاستخبارات الوطني، ونائب وزير الداخلية.

2: أكد الجانبان الأهمية التي يُوليانهاللوحدة السياسية، واحترام سلامة وسيادة الأراضي لكل منهما.

3: أكد الجانبان عزمهما على زيادة التنسيقوالتعاون في جميع المجالات الثنائية، بما في ذلك المجال العسكري، وأمن الحدود،ومكافحة الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروع طريق التنمية.

4: جدد الجانبان رغبتهما المشتركة في تعزيزعلاقاتهما الثنائية في إطار مؤسساتي مستدام، من خلال الزيارات المتبادلة. وفي هذاالسياق، تم تسليط الضوء على أهمية الزيارة المرتقبة لدولة رئيس مجلس الوزراء، محمدشياع السوداني، إلى تركيا في 8 أيار/مايو 2025، لعقد الاجتماع الرابع للمجلسالأعلى للتعاون الاستراتيجي.

5: في ضوء التهديد المشترك الذي يشكله حزبالعمال الكوردستاني على البلدين، تم التأكيد في الاجتماع على أهمية تنفيذ دعوةعبدالله أوجلان لحل حزب العمال الكوردستاني ونزع سلاحه. وفي هذا الصدد، أكدالجانبان مجدداً رغبتهما المشتركة في الحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقينالقائمين ضد هذا التهديد المشترك.

6: نظراً للحاجة الملحة لإيجاد حل لمخيم الهولومخيم روج والمخيمات الأخرى في سوريا، ناقش الجانبان ضرورة تشكيل لجنة مشتركةلمعالجة هذه القضية.

7 : فيما يتعلقبـ"الآلية الخماسية" في سوريا ودول جوارها لمواجهة الإرهاب، التي بدأتأعمالها في عمان في 9 آذار/ مارس 2025، جدد الجانبان تأكيدهما على إنشاء مركز العملياتالمشتركة.

8: أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاءالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة ولبنان،وكذلك الأراضي السورية.

9: رحب الجانبان بالنتائج الإيجابية للاجتماعالأخير بين الوفدين الإيراني والأمريكي في مسقط بتاريخ 12 نيسان 2025، وأكدا علىأن استمرار هذا الحوار سيمهد الطريق لحل سلمي للنزاع.

وقبل قليل، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن العراقيتعامل حاليا مع حزب العمال الكوردستاني، على أنه "تنظيم إرهابي".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب مشاركة فيدان، في الاجتماع الخامسللآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، الذي عقد على هامش منتدى أنطالياالدبلوماسي الرابع، جنوبي تركيا.

وقال فيدان: "في الوقت الحالي، يتم التعامل مع العماليين على أنهتنظيم إرهابي من قبل العراق.. لقد أعلنت بغداد حزب العمال تنظيماً محظوراً، لكن لايؤثر إن كان تنظيماً محظوراً أو إرهابياً.. يكفي أنه تنظيم غير شرعي، وما يهم هناهو الموقف المتخذ تجاه هذا الحزب".

وكانت الحكومة العراقية، قد أوعزت إلى مؤسسات الدولة في يوليو/ تموز2024، بوصف حزب العمال الكوردستاني "منظمة محظورة" في مراسلاتها الرسمية.

جاء ذلك بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلباستخدام عبارة "منظمة محظورة" للإشارة إلى العُمّاليين في المراسلات بينمؤسسات الدولة.

وقبل ذلك، عقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكانفيدان، في مدينة أنطاليا التركية، الاجتماع الخامس لآلية الأمن رفيعة المستوى،بمشاركة وفدين رسميين رفيعي المستوى من البلدين.

وحضر الاجتماع، من الجانب العراقي، كلاً من وزير الدفاع ثابت العباسي،ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزيرداخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس دائرةالدول المجاورة في وزارة الخارجية العراقية محمد رضا الحسيني.

فيما رأس الوفد التركي، هاكان فيدان، وضم كلاً من وزير الدفاع يشارغولر، ومدير جهاز الاستخبارات الوطني إبراهيم قالن، ونائب وزير الداخلية منير قرهأوغلو.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين،والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرارالإقليمي.