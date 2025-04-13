رئيس الجمهورية يشدد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان

2025-04-13 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني/ بغداد نزار محمد سعيد".وأضاف البيان، "استعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كردستان والتطورات في المنطقة".وأكد رئيس الجمهورية – حسب البيان – على "أهمية وحدة الموقف بين جميع القوى السياسية بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا"، لافتا إلى "ضرورة التنسيق والتعاون وبما يعزز الانسجام والتماسك والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي".وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة إقليم كردستان لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، ومواجهة التحديات والتطورات الإقليمية والدولية".وختم البيان " بحث اللقاء العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التشاور واللقاءات وإيجاد الحلول للقضايا العالقة وفقا للقانون والدستور والتفاهمات السياسية".