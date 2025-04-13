بتكوين وإيثريوم تتراجعان رغم توقعات بارتفاع الطلب على العملات المشفرة

2025-04-13 22:30:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت العملات المشفرة بتكوين وإيثريوم، الأحد، بعد جولة من التصحيح إثر تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتراجعت رائدة العملات المشفرة بشكل طفيف، بنسبة 0.39 إلى 84,624.03 دولار. كذلك، انخفضت عملة الإيثر بنسبة 0.74 إلى 1.629.21 دولار. بعد تصحيح حاد بنسبة 30، شهد انخفاض بتكوين إلى ما دون 75.000 دولار أميركي، عادت العملة المشفرة الرائدة لتظهر علامات قوة باستقرارها عند حوالي 84.500 دولار أميركي. وقد عزز ذلك الاتجاه إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية على معظم الدول. ووفق التوقعات فإن مستقبل العملة المشفرة إلى ارتفاع، حيث يستمر حيتان البتكوين في تخزين العملات المشفرة رغم التقلبات. وحتى الآن لم يقم كبار حاملي البيتكوين، المعروفين باسم الحيتان، بتصفية ممتلكاتهم خلال هذا التصحيح، على عكس الدورات السابقة. وفقًا لبيانات CryptoQuant على السلسلة، يُظهر هؤلاء المستثمرون سلوكاً تراكمياً مشابهاً لما لوحظ خلال مرحلة التوحيد بين أغسطس وسبتمبر 2023، وهي فترة سبقت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. يتداول البيتكوين حالياً عند مستوى أقل بنسبة 5 فقط من متوسطه المتحرك لمئتي يوم البالغ 87.100 دولار أميركي، وهو مستوى فني حاسم لتأكيد انعكاس الاتجاه الصعودي. ولتحقيق هذا السيناريو الإيجابي، يجب على البتكوين الحفاظ على مستوى الدعم عند 81.000 دولار أميركي وكسر عتبة 85.000 دولار أميركي، التي تتزامن مع متوسطه المتحرك الأسّي لمئتي يوم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام