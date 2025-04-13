زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنبار

2025-04-13 22:35:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأعلن مدير مشروع حوض الحماد المهندس ابراهيم منادي، زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنباروقال منادي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مشروع حوض الحماد يعد واحدًا من المشاريع الرائدة في مجال الزراعة ومكافحة التصحر والبيئة في العراق، ويتميز بنشاطه في زراعة النباتات الطبية والعطرية في منطقة القائم /الخرش، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال زراعة أصناف مختلفة من النباتات ذات القيمة الطبية والعطرية العالية".وأضاف، أن "المشروع يضم مجموعة من النباتات الطبية والعطرية التي تتمتع بفوائد صحية وتجارية كبيرة، من أهمها إكليل الجبل (روز ماري) و خبز النحل واليانسون وحبة الحلوة والكزبرة وغيرها"، مبينا أن "هذه النباتات تمثل مصدرًا هامًا للعديد من الأدوية والعلاجات الطبية التي يتم استخدامها في علاج الأمراض المختلفة، مثل مشاكل الهضم، والأرق، والقلق وغيرها من الأمراض وكذلك في الأغذية الطبيعية المقدمة للنحل لإنتاج عسل بجودة عالية".وتابع، "كما تُستخدم العديد من هذه النباتات في صناعة مستحضرات التجميل والعطور بفضل خصائصها العطرية والطبية الفعالة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه النباتات في تقليل الحاجة لاستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، مما يساهم في توفير العملة الصعبة التي كانت تُصرف على تلك الاستيرادات، ويؤدي هذا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات ".وبين انه "تم زراعة مساحة قدرها 10 دوانم، مع خطط للتوسع السنوي بفضل النجاح الكبير الذي حققه المشروع حتى الآن."، مؤكدا أنه "تم أكثار مايفوق من 30,000 شتلة من إكليل الجبل في مشاتل المشروع هذه السنةوهو ما يسمح بزيادة المساحات المزروعة وتحقيق مردود أكبر في السنوات القادمة".ولفت إلى أن "هذا البرنامج يعتبر جزءًا من جهود وزارة الزراعة في تعظيم الموارد الطبيعية للمشاريع ، كما أن المشروع يتمتع بكوادر كفوءة وذات خبرة عالية في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة"، موضحا ان "كوادر المشروع تلتزم بتنفيذ جميع الخطط والبرامج المقررة من قبل دائرة الغابات والتصحر ووزارة الزراعة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز الموارد الطبيعية والزراعية في العراق".واوضح، إن "مشروع حوض الحماد يمثل مثالًا حيًا على نجاح المشاريع الزراعية في العراق، حيث يوفر منتجات طبية وعطرية هامة، ويعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آن واحد"، لافتا الى أن "الدعم الحكومي والمشاركة الفاعلة للكوادر المؤهلة من مشروع حوض الحماد/دائرة الغابات والتصحر ووزارة الزراعة يضمن للمشروع استمراريته ونجاحه المستقبلي".





