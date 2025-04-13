2025-04-13 22:40:10 - المصدر: العالم الجديد

أدناه ترجمة لمقال كتبته كومفورت إيرو، رئيسة “مجموعة الأزمات الدولية” (International Crisis Group) حول المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يقدمه الصحفي والمترجم حسين علي الوائلي، وينشر حصريا في “العالم الجديد”. مقدمة المترجم في لحظة مشحونة بالتصعيد والانقسام، يفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفحة جديدة – أو ربما مغامرة جديدة – في علاقات بلاده مع إيران. بعد سنوات […]