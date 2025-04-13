رئيس الوزراء العراقي يؤكد العلاقات "الاستراتيجية" التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة

2025-04-13 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 13 - 4 (كونا) -- اكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الاحد عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالولايات المتحدة الامريكية واصفا هذه العلاقات "بالاستراتيجية".جاء موقف السوداني خلال استقباله وفدا من الكونغرس الامريكي وصل العراق لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال السوداني وفقا لبيان صادر من المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء العراقية "هذه العلاقات الاستراتيجية تعود بالنفع للشعبين الصديقين".وحول الوضع الداخلي بالعراق اكد ان بلاده تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاصلاحات والاستحقاقات الدستورية "واهمها اجراء الانتخابات التشريعية المقررة في شهر نوفمبر المقبل وهو ما يؤكد التزام الشعب العراقي بالمسار الديمقراطي". وعلى الصعيد الاقليمي نقل البيان عن السوداني ترحيبه بكل مساعي تثبيت التهدئة في المنطقة مؤكدا دعم العراق للحوارات الرامية لانهاء التوتر وفرض الامن والاستقرار.اما اعضاء الوفد الامريكي فقد اكدوا خلال الاجتماع اهمية العلاقة مع العراق بوصفه شريكا مهما في الشرق الاوسط، مشيدين بما وصفه البيان بالنجاحات العراقية في التنمية والبناء والاعمار .ويضم الوفد الامريكي الزائر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري مايكل بومغارتنر واعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ادم سميث وجورج وايتسايدز ووزلي بيل و سارة جيكوبز.(النهاية) ع ح ه / س ع م