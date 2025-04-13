2025-04-13 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجّه رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الأحد، (13 نيسان 2025)، برقيات تهنئة إلى عدد من الشخصيات السياسية، بمناسبة تولّيهم مواقع قيادية أو تجديد الثقة بهم في مناصبهم داخل قواهم السياسية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان السامرائي "بث برقية تهنئة إلى نوري المالكي، بمناسبة تجديد الثقة به أميناً عاماً لحزب الدعوة الإسلامية، مشيراً إلى ما تمثّله هذه الثقة من استحقاق طبيعي لشخصية سياسية ذات رصيد وطني كبير، مثنياً على الدور الذي يؤديه المالكي في دعم مسيرة الدولة وتعزيز التفاهم بين القوى الوطنية".

كما قدّم السامرائي "تهنئة مماثلة إلى همّام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بمناسبة تجديد الثقة به، متمنياً له التوفيق في مواصلة أداء دوره الوطني المعروف بالحكمة والاعتدال وخدمة تطلعات أبناء الشعب العراقي" وفقاً للبيان.

وفي برقية أخرى، هنّأ السامرائي محمد سمعان آغا أوغلو، بمناسبة تسنّمه منصب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، مشيدًا بدور المكوّن التركماني الوطني، ومؤكداً دعم تحالف العزم لكل ما من شأنه تعزيز الشراكة السياسية وتمثيل المكونات العراقية كافة.

وأكد السامرائي في برقياته على أهمية تعزيز العمل الوطني المشترك، وترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد، عبر تكامل الأدوار بين مختلف القوى السياسية.