ملفات "مهمة" تدفع بالسوداني نحو السليمانية

2025-04-13 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ من المقرر أن يجري رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زيارة رسمية إلىمحافظة السليمانية، حيث سيلتقي برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلالطالباني، في خطوة تهدف إلى مناقشة القضايا السياسية والأمنية الراهنة.

وقالمصدر مطلع لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني سيقوم يوم الأربعاء المقبل بزيارة إلى مدينة السليمانية، ويتضمن برنامجالزيارة عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني".

وأوضحالمصدر أن "الزيارة تأتي في سياق تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية فيبغداد وحكومة إقليم كوردستان، خاصة مع تزايد التحديات السياسية والاقتصادية التيتواجه البلاد"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال.

وأضافأن "الاجتماع المرتقب بين السوداني وطالباني قد يتناول ملفات مهمة تتعلقبالعلاقة بين أربيل وبغداد، والوضع الداخلي في إقليم كوردستان، فضلاً عن ملفاتأمنية وسياسية أخرى".

تجدرالإشارة إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تشهد مؤخراًمحاولات مستمرة لرأب الصدع ومعالجة الخلافات العالقة، وسط مساعٍ لتوحيد الجهود فيمواجهة الأزمات الراهنة التيتمربهاالبلاد.