2025-04-13 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط مايقارب الكيلو ونصف الكيلو من مادة (الكريستال) المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة .وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي كشفت عن أساليب متنوعة يلجأ إليها المهربون لإخفاء سمومهم، حيث تم إلقاء القبض على مسافر أجنبي، ضبط بحوزته (1.409) غم من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل قنينة اوكسجين، في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها للبلاد".وأضافت، أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع شعبة مكافحة المخدرات والفنية"، مؤكدة انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة المخدرة إلى مديرية المخدرات المؤثرات العقلية في البصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة "..