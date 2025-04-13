أحدهم "عابر للحدود".. اعتقال 4 تجار المخدرات في الأنبار والبصرة

2025-04-13 23:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري،مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات، وفي البصرة تماعتقال تاجر مخدرات دولي.

وقالميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ضمن سلسلة الواجبات الأمنية النوعية التيتقوم بها المديرية العامة لشؤون المخدرات وبعد جهد استخباري دقيق، تم إلقاء القبضعلى ثلاثة متاجرين بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدرات كربلاء في الأنبار، بعدنصب كمين محكم لهم وبحوزتهم 15 ألف حبة كبتاغون مخدرة".

وأضاف"كما تم إلقاء القبض على متاجر دولي بالمخدرات من قبل مديرية شؤون مخدراتالبصرة في البصرة بالجرم المشهود متلبساً بحيازة 2كيلوغرام من مادةالكريستالالمخدرة".