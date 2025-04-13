مستشار ترامب التجاري يتجاهل إهانات ماسك.. وهذا ما قاله

2025-04-13 23:55:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تجاهل المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، الأحد، الإهانات التي وجهها له الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وذلك بعد خلاف علني بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ووصف ماسك في وقت سابق من هذا الشهر نافارو بأنه أحمق، وذلك بعد رفض الأخير مساعي ماسك لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا. ورداً على ذلك، نعت نافارو ماسك بأنه مجمّع سيارات يعتمد على قطع غيار السيارات المستوردة. ورداً على سؤال خلال مقابلة مع قناة إن بي سي عن توتر علاقته مع ماسك، قال نافارو هذه ليست مشكلة. وعندما سأله المذيع حتى لو وصفك بـالأحمق والغبي، قال نافارو لقد نُعت بما هو أسوأ. كل شيء على ما يرام مع إيلون. انظر، إيلون يُبلي بلاء حسناً مع فريقه فيما يتعلق بالإسراف والاحتيال والاستغلال. ويشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وكلفه ترامب برئاسة إدارة الكفاءة الحكومية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم القوى العاملة بالحكومة الاتحادية. وزادت حالة السخط في الولايات المتحدة إزاء نهج ماسك في تسريح أعداد كبيرة من القوى العاملة الحكومية. ويصل إجمالي عدد الموظفين الذين تعرضوا للفصل أو وُضعت خطط لإنهاء خدماتهم أو قبلوا عروضا نظير فصلهم إلى ما يقرب من 200 ألف موظف. وقللت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قبل أيام من أهمية الصدام العلني ووصفته بأنه اختلاف في الرأي بشأن الرسوم الجمركية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام