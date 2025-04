2025-04-14 00:10:08 - المصدر: جريدة المدى

الموصل / سيف الدين العبيدي أُقيم في نينوى «كرنفال المرأة الأول» تحت شعار «نبض السلام»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بإنصاف النساء ومناهضة العنف ضدهن، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الاضطهاد الأسري والمشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة، فضلاً عن دعم صاحبات المشاريع الصغيرة من ربات البيوت وتمكينهن اقتصادياً. الفعالية التي أُقيمت بدعم من جامعة الحدباء […]

The post كرنفال المرأة الأول في نينوى: فعالية لتعزيز الوعي المجتمعي بإنصاف النساء appeared first on جريدة المدى.