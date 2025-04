«خالي فؤاد التكرلي» في اتحاد الأدباء والكتاب

2025-04-14 00:10:08 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الأربعاء الماضي، جلسة للاحتفاء بالقاص والروائي خضير فليح الزيدي بمناسبة صدور مجموعته القصصية الموسومة (خالي فؤاد التكرلي) بحضور جمع من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن السردي. وقال مدير الجلسة القاص والروائي حسين محمد شريف، إن الزيدي يتميز بالفرادة بين أبناء جيله في عالم السرد على مستوى […]

