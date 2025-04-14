ضربة جوية تستهدف مضافات داعش شرق الدور وتوقع قتلى

2025-04-14 00:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الاحد (13 نيسان 2025)، عن تفاصيل قصف جوي استهدف مضافتين لتنظيم داعش شرق قضاء الدور في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "القوة الجوية العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت مضافتين تقعان في منطقة منخفضة جغرافياً شرق قضاء الدور، وسط معلومات أولية تشير إلى مقتل ثلاثة إلى أربعة من عناصر التنظيم، يُعتقد أن من بينهم ما يسمى بالمعاون الأمني لولاية صلاح الدين".

وأضاف، أن "المنطقة شهدت سماع أكثر من انفجارين إلى ثلاثة، ما يدل على أن المضافتين استُهدفتا بعدة صواريخ"، مشيراً إلى أن "المنطقة المستهدفة بعيدة عن القرى والمناطق الزراعية وتُعد منطقة مفتوحة".

وأكد أن "القوات الأمنية أعلنت حالة استنفار في محيط المنطقة وبدأت بعمليات تطويق وتمشيط لضمان عدم وجود ناجين من عناصر التنظيم"، مبيناً أن "عدد القتلى لا يمكن حسمه بشكل نهائي في الوقت الحالي، لكن الساعات المقبلة ستكشف عن هوية القتلى والأعداد الدقيقة".