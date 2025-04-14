2025-04-14 00:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزاليالعراقية، مساء اليوم الأحد، نشاط واضح في الرياح السطحية المثيرة للغبار، إلىجانب فرص لهطول أمطار رعدية في عدد من مدن البلاد يومي الاثنين والثلاثاءالمقبلين، نتيجة التأثر بمنخفض حراري سطحي مع تواجد كتلة هوائية باردة في الطبقاتالعليا من الجو.

وذكرت الهيئة في تقرير جوي ورد لوكالة شفق نيوز، أن التحديثات الصادرةمن نماذج الطقس العددية المستلمة في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى تأثر البلاد بحالةمن عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثير منخفض حراري سطحي من شبه الجزيرة مع تواجدكتلة هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو، تستمر يومي الاثنين والثلاثاءالمقبلين، تتمثل بنشاط واضح في الرياح السطحية المثيرة للغبار، إلى جانب فرص لهطولأمطار رعدية في عدد من مدن البلاد.

وعن تفاصيل نشاط الرياح والغبار، توقعت الهيئة، حدوث تقلبات ونشاطبالرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية في مناطق واسعة من البلاد، خاصة فيالمناطق الجنوبية والغربية منها، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مما يسبب إثارةلموجات من الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والمفتوحة، مع احتمالية انتقال موجاتالغبار نحو المناطق الوسطى من البلاد.

وفيما يخص فرص هطول الأمطار، أشارت الهيئة، إلى تزايد فرص هطول أمطاررعدية متفاوتة الشدة خلال فترة التأثير في مدن شمال البلاد والأنبار، كذلك تشملفرص الأمطار مناطق من مدن وسط البلاد، بغداد، بابل، كربلاء، ديالى وصلاح الدين علىوجه الخصوص إضافة لمدينتي النجف والديوانية، مع فترات من الغزارة في دهوكوالسليمانية وكركوك وشمال نينوى.

أما درجات الحرارة، فمن المتوقع بحسب الهيئة، انخفاضها بشكل ملحوظ يومالثلاثاء وتعود للارتفاع التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء.

وتوقعت الهيئة، أن تنتهي الحالة الجوية ساعات فجر وصباح يوم الأربعاءمع استمرار بعض الهطولات الخفيفة المتفرقة على السليمانية وشمال دهوك.

ونصحت الهيئة في ختام التقرير الجوي مرتادي الطرق الخارجية بتوخيالحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية نتيجة موجات الغبار، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطاتاللازمة لمرضى الجهاز التنفسي، إلى جانب متابعة تطور الحالة الجوية وتحديثاتالطقس، حيث تكون الهطولات متقطعة ومحلية الطابع.