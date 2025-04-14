تركيا والعراق يتعهدان بتعزيز التعاون العسكري والأمني

2025-04-14 01:00:05 - المصدر: كونا

أنطاليا (تركيا) - 13 - 4 (كونا) -- أكد الجانبان التركي والعراقي اليوم الأحد عزمهما تعزيز التعاون بين تركيا والعراق في المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتزامهما باحترام أراضي البلدين وسيادتها.جاء ذلك في بيان أصدره الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى التركية - العراقية الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.ورأس الجانب التركي خلال الاجتماع الأمني وزير الخارجية هاكان فيدان وحضره وزير الدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو وعن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له.وأكد الجانبان الأهمية التي يوليانها للوحدة السياسية واحترام سلامة وسيادة الأراضي لكل منهما مع عزمهما تعزيز التعاون بجميع المجالات الثنائية بما في ذلك المجال العسكري وأمن الحدود ومكافحة والصناعات الدفاعية والطاقة والمياه.وشددا على إرادتهما المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار مؤسساتي مستدام من خلال الزيارات المتبادلة.وتناول الاجتماع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا في الثامن من مايو المقبل لعقد الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.وأضاف البيبان أنه "في ضوء التهديد المشترك الذي يشكله تنظيم بي كي كي الإرهابي على كلا البلدين أكد الجانبان على أهمية تنفيذ دعوة زعيمه عبدالله أوجلان لحل التنظيم ونزع سلاحه".وفي هذا الصدد أكد الجانبان مجددا رغبتهما المشتركة في الحفاظ بحزم على التنسيق والتعاون القائمين لمواجهة التهديدات المشتركة.ونظرا للحاجة الملحة لإيجاد حل لمخيم الهول وروج والمخيمات الأخرى في سوريا أكد الجانبان ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه القضية.وفيما يتعلق بـ"الآلية الخماسية" التي أطلقت أعمالها في عمان بتاريخ 9 مارس الماضي من قبل سوريا والدول المجاورة في إطار مكافحة الإرهاب أكد الجانبان عزمهما على إنشاء مركز العمليات المشترك.وعلى صعيد متصل أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة ولبنان وضد الأراضي السورية.كما رحب الجانبان بالنتائج الإيجابية لاجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة العمانية مسقط السبت مؤكدين أن استمرار هذا الحوار سيمهد الطريق لإيجاد حل سلمي للنزاع. (النهاية) ا ع س / ه س ص