سلة العراق تتغلب على لبنان في بطولة سوبر غرب آسيا

2025-04-14 01:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق نادي الدفاع الجوي العراقي، فوزاً مهماً على فريق الحكمة اللبناني، مساءاليوم الأحد، ضمن مباريات سوبر غرب آسيا "WASL" لكرة السلة.

وجرتالمباراة في العاصمة اللبنانية بيروت وانتهت بفارق أربعة نقاط بنتيجة 89-85 نقطة.

وبفوزاليوم اختتم نادي الدفاع الجوي مساء اليوم مشاركته في بطولة سوبر غرب آسيا "WASL" لحساب المرحلةالثانية من البطولة بفوزين أحدهما على نادي اتحاد عمان الأردني بنتيجة 92-68.والثاني على نادي الحكمة اللبناني بنتيجة 89-85. فيما خسر مباراتين أمام ناديالرياضي اللبناني بنتيجة 94-79، وأمام نادي طبيعة الإيراني بفارققليلبنتيجة88-83.