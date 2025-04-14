الكمارك: إحباط عمليتي تهريب وإتلاف أدوية بشرية في ميناء أم قصر ومطار بغداد

2025-04-14 01:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الكمارك العامة، إحباط عمليتي تهريب وإتلاف أدوية بشرية مغشوشة في ميناء أم قصر ومطار بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود تعمل المراكز الكمركية واقسام التحري و مكافحة التهريب للسيطرة على حركة البضائع وضبط المخالف منها تطبيقا للقوانين والتعليمات النافذة من اجل امن وسلامة الوطن والمواطن ورفدا لايرادات الموازنة العامة".وأضافت، ان "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من احباط محاولة تهريب (٢٤) عجلة دون الموديل المسموح بأستيراده، كما تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط شاحنتين مخالفتين محملتين (ورد طبيعي ، بزاليا)"، لافتا الى ان "كمرك مطاربغداد الدولي اتلف ( ادوية بشرية، اغلفة، مواد غش تجاري)".وتابعت أنه "تمت جميع العمليات من خلال التعاون مع الاجهزة الحكومية الساندة من اجل العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع "، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".