مشروع أممي بتمويل ياباني.. افتتاح وحدتي الولادة والخدج في مستشفى النسائية والأطفال بالديوانية

2025-04-14 01:10:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويافتتح في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، وحدتي الولادة والخدج في مستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية، باشراف وتمويل من الامم المتحدة للسكان والسفارة اليابانية والحكومة المحلية في المحافظة.وقال السفير الياباني في العراق أكيرا إندو لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الحكومة اليابانية قدمت دعما ماليا لتأهيل المستشفى النسائية والأطفال في محافظة الديوانية على مرحلتين في عامي 2022 و2023 بقيمة 1،250مليون دولار"، معربا عن "شكره لممثلية الأمم المتحدة للسكان على جهودها في انجاح هذا المشروع النموذجي".وأضاف ان "حكومة بلاده تسعى لمواصلة تقديم المساعدة للعراق لاسيما محافظة الديوانية".من جانبها، قالت ممثلة الأمم المتحدة للسكان هند جلال لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم افتتاح قاعة الولادة بعد إعادة تأهيلها وكذلك قاعة العناية المركزة للاطفال في مستشفى النسائية والاطفال "، مبينة ان "ذلك جاء بدعم من السلطات المحلية في محافظة الديوانية ووزارة الصحة".وأضافت، أنه "سيكون لدى ممثلية الامم المتحدة للسكان عدة مشاريع في محافظة الديوانية بالتعاون مع شركاء وممولين آخرين من سفارات الحكومات الأخرى للنهوض بواقع الصحة في الديوانية ".الى ذلك، قال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "نحن كحكومة محلية نثمن جهود السفارة اليابانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم القطاع الصحي في الديوانية ونأمل تنفيذ مشاريع صحية أخرى من مستشفيات وتجهيزات ومستلزمات طبية وكذلك أجهزة حديثة".بدوره، قال مدير عام دائرة صحة الديوانية عامر الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "افتتاح مشروع وحدة الخدج أضاف سعة سريرية الى وحدة الانعاش، حيث أدخلت للخدمة 18 سريرا "، مؤكدا "عزم الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الحكومة المحلية لإضافة 24 سعة سريرية ليصبح العدد 42 سريرا بهدف تطوير الواقع الصحي في المحافظة".









