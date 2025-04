2025-04-14 02:45:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن يبحث المؤيدون لـ"تعديل قانون الانتخابات" عن مخرج؛ إمّا إنشاء تحالف سريع يقلب التوازنات، أو عودة "الصدر". ويُفترض، بحسب بيان حكومي صدر قبل أيام، بأنه جرى "اتفاق سياسي" على عدم تعديل قانون الانتخابات. هذا "الاتفاق" لا يُرضي بعض الأطراف الشيعية خصوصاً، والتي تخشى من ولاية ثانية لرئيس الحكومة محمد السوداني. وقالت الحكومة، […]

