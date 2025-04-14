زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا "قبل اتخاذ أي قرار"

2025-04-14 08:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأميركي دونالد ترامب، إلى زيارة أوكرانيا لرؤية الدمار الذي خلفته العملية العسكرية الروسية، وذلك في مقابلة بثتها (مساء الأحد) شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية.

وسُجّلت المقابلة ضمن برنامج "60 دقيقة" قبل الضربة الروسية التي أسفرت، الأحد، عن مقتل 34 شخصاً على الأقل في مدينة سومي شمال شرق البلاد، وأثارت إدانات دولية.

وفي رسالة غير مباشرة إلى ترامب، قال زيلينسكي: "نريدك أن تأتي وترى. أنت تعتقد أنك تفهم ما يجري هنا. حسناً، نحن نحترم قرارك"، مضيفاً: "لكن من فضلك، قبل اتخاذ أي نوع من القرارات، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعال لرؤية الناس والمدنيين والمقاتلين والمستشفيات والكنائس والأطفال... تعال وانظر، ومن ثم فلنمضِ قدماً بخطة لإنهاء الحرب".

وأكد زيلينسكي أن الرئيس الأميركي "سيفهم ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، لافتاً إلى أن بوتين "لا يمكن الوثوق به"، وقال: "لقد قلتُ ذلك للرئيس ترامب في مناسبات عدة (...) بوتين لم يرغب أبداً في وقف الحرب. لم يُرِد أبداً أن نكون مستقلين. بوتين يريد تدميرنا بالكامل".

وفي رده على تصريحات سابقة لترامب وصف فيها نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" وادعى أن كييف هي التي بدأت الحرب، عبّر زيلينسكي عن أسفه لأن "وجهة النظر الروسية سائدة في الولايات المتحدة"، واعتبر أن ذلك "مؤشر إلى التأثير الهائل للسياسة الإعلامية الروسية في أميركا".