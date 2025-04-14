الدولار الأمريكي يتراجع لأدنى مستوياته مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية

2025-04-14 08:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الخامس على التوالي، إذ تجاهل المتداولون تعليق الولايات المتحدة فرض بعض الرسوم الجمركية على الأجهزة الإلكترونية، وذلك بعد تقليل الرئيس دونالد ترامب من أهمية الاستثناء الذي منح لقطاع التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.4% يوم الاثنين، بعدما خسر 2.4% خلال الأسبوع الماضي وسط تصاعد التوترات التجارية مع الصين ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي.

ويُسجل المؤشر الآن انخفاضاً بنحو 6% منذ بداية العام، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

واستأنف الدولار تراجعه بعد أن صرّح ترمب، يوم أمس الأحد، بأنه سيواصل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشائعة، معتبراً أن الإعفاء السابق كان خطوة إجرائية ضمن جهوده لإصلاح التجارة الأمريكية.