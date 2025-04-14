ضربة صلاح الدين تسقط "المعاون الإداري" لداعش

2025-04-14 09:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل عنصرين من تنظيم "داعش" أحدهما المعاون الإداري لما يُعرف بـ"ولاية صلاح الدين"، في حصيلة أولية للضربة الجوية التي نفذها الطيران العراقي مساء أمس الأحد شرق المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة استهدفت مضافات للتنظيم في أطراف قضاء الدور ومحيط منطقة العوجة، وأسفرت عن مقتل عنصرين، وتجري حالياً عمليات بحث عن جثث أخرى ضمن الموقع المستهدف".

ومساء أمس الأحد، أخبر مصدر في شرطة صلاح الدين، بتنفيذ الطيران العراقي سلسة ضربات استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي المحافظة.

وعن تفاصيل الضربة أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الطيران الحربي العراقي نفذ ضربات جوية في أطراف قضاء الدور وكذلك في محيط منطقة العوجة (50 كم شرق صلاح الدين)، وهزت الانفجارات المباني السكنية لكون الضربات كانت قريبة جداً وسُمعت من قبل الأهالي.

ولاحقا، أكدت خلية الإعلام الأمني تنفيذ العملية، مبينة أنها جرت بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ضمن الجهود الأمنية لملاحقة فلول داعش وتعزيز الاستقرار الأمني.