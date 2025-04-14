نقطة تفتيش عراقية تضبط عائلة سورية تحمل هويات مزورة

2025-04-14 09:45:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن مفارز سيطرة "خليفة" على طريق تكريت–كركوك ضبطت عائلة سورية مكونة من خمسة أفراد لمخالفتهم شروط الإقامة، وبحوزتهم هويات مزورة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العائلة كانت تستقل عجلة نوع كيا أوبتيما بيضاء اللون، يقودها مواطن عراقي"، مشيراً إلى أن "التفتيش والتدقيق أظهرا وجود هويات مزورة تعود لشقيق السائق وزوجته، استخدمت لتضليل القوات الأمنية".

وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق السائق والعائلة، وتسليمهم إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي/ مكتب صلاح الدين، لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".