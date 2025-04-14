النفط يواصل خسائره وسط مخاوف تقويض الطلب بسبب الحرب التجارية

2025-04-14 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، بفعل مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 29 سنتًا أو بنسبة 0.45% إلى 64.47 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتًا أو 0.44% إلى 61.23 دولارًا للبرميل.

وخسر الخامان نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لـ"رويترز".

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارًا للبرميل، في حين يُتوقَّع أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارًا للبرميل خلال ما تبقى من العام الحالي.

كما يُتوقَّع أن يسجل خام برنت 58 دولارًا، وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارًا للبرميل في عام 2026.