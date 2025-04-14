السوداني في ذكرى "حملات الأنفال": اليوم ينتصر التعايش السلمي على دوافع الكراهية

2025-04-14 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





يستذكر العراقيون بألمٍ، جريمة النظام المُباد في"حملات الأنفال" السيئة الصيت، والمجازر الوحشية التي ارتكبت فيها، ضدّ أبناء شعبنا الكرديّ قبل 37 عاماً.فكشفت تلك الجريمة، بما تحمله من بشاعة، وجه النظام بقبحه وعنصريته إزاء شعبنا وقواه الوطنية. اليوم ينتصر الإخاء والتعايش السلمي على كل دوافع الكراهية، التي حاول البعث الصدّامي زرعها بين شرائح شعبنا وأطيافه المتنوّعة، وانتهى الطغيان إلى ظلمات التاريخ، بينما يواصل العراقيون معاً مسيرة البناء والتنمية، وإعلاء شأن العراق الموحد الآمن المستقر. الرحمة والمغفرة لشهداء الأنفال وكل شهداء العراق.