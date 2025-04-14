الحكيم يدعو لتعويض ضحايا جريمة الأنفال ماديا ومعنويا

2025-04-14 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، لتعويض ضحايا جريمة الانفال ماديا ومعنويا.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ذكراها السابعة والثلاثون الأليمة تعتبر جريمة الأنفال إحدى أبشع تجارب الموت والتدمير المرير الذي قاساها شعبنا العراقي على مدى عقود الحكم الديكتاتوري".

واضاف: "حيث تعرض شعبنا الكردي تحت طائلتها لصنوف عذابات القهر والتنكيل والتشريد والمقابر الجماعية ومصادرة الممتلكات وتجريف الأراضي الشاسعة والبساتين والمزارع".

وتابع الحكيم أننا "اذ نقف إجلالا لضحايا هذه الفاجعة، فإننا نحث شركاء المشهد السياسي على تكريم ضحايا الحقبة الماضية وتخليد ظلاماتهم وتعويضهم وذويهم ماديا ومعنويا".





