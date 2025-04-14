عمليات بغداد: اعتقال عصابة مختصة بالسرقة واخرين بقضايا الابتزاز الالكتروني والاحتيال

2025-04-14 10:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بينهم عصابة مختصة بالسرقة وعلى آخرين بقضايا الابتزاز الإلكتروني، النصب والاحتيال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً للخطة الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات قطعاتنا الأمنية وبإسناد من الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة مكونة من شخصين اثنين يستقلان عجلة نوع (BYD) أقدما على سرقة كيبل ضوئي خاص بالإنترنت وبالجرم المشهود وعلى آخرين بقضايا (الابتزاز الإلكتروني، النصب والاحتيال، أطراف مشاجرات)، وذلك ضمن مناطق (الأمين، المشتل، حي البتول، الكرادة، جسر ديالى) في جانب الرصافة".

وأضافت، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".