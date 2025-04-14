جودو العراق يشارك بلاعبين شباب في بطولة للكبار وبغداد تستضيف بطولة الأندية

2025-04-14 10:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للجودو، عدي طارقالربيعي، يوم الاثنين، عن استعداد الاتحاد لتنظيم نشاطين مهمين خلال شهر نيسان،أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "النشاط الداخلييتمثل بإقامة بطولة الأندية العراقية للكاتا لفئتي الناشئين والشباب، والتي ستُقامتحت اسم الشهيد النقيب حارث السوداني، وذلك في قاعة الشعب المغلقة بالعاصمة بغداد،للفترة من 17 ولغاية 19 نيسان الجاري، وبمشاركة واسعة من مختلف الأندية".

وبشأن الصعيد الخارجي، أشار إلى أن "العراق سيشاركفي بطولة آسيا للكبار التي ستُقام في العاصمة التايلندية بانكوك، إلى جانب أبرزنجوم القارة الصفراء".

وأضاف أن "الاتحاد قرر إشراك لاعبين شابين في هذهالبطولة، ضمن مشروع إعداد البطل الأولمبي، بهدف إكسابهم خبرات عالية وتحضيرهم بشكلمثالي من خلال معسكرات تدريبية مستقبلية، استعداداً للمنافسة في دورة الألعابالأولمبية".

وتابع الربيعي، قائلاً إن "الوفد العراقي سيشاركأيضاً في اجتماع الاتحاد الآسيوي للجودو الذي يُعقد على هامش البطولة، والذي سيتمخلاله مناقشة واقع اللعبة وتطوراتها في القارة الآسيوية".