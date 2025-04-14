طقس العراق.. غيوم وامطار وتقلبات بدرجات الحرارة

2025-04-14 10:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، متوقعة تقلبات جوية تشمل غيوماً وأمطاراً وتغيرات في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقريرها، الذي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن طقس اليوم الاثنين غير مستقر نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي قادم من شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فترات من الصحو في مدن الجنوب وبعض مدن الوسط، مع فرص لهطول زخات مطر رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة في مدن الشمال والغرب، ومناطق من محافظات صلاح الدين وديالى وبغداد وواسط وبابل وكربلاء، مع غزارة أحياناً في بعض مناطق الأنبار ودهوك والسليمانية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في مناطق الشمال والغرب، فيما ترتفع في مدن الوسط والجنوب.

أما يوم غد الثلاثاء، فيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويبقى صحواً مع ظهور بعض قطع الغيوم في المنطقة الجنوبية، وتشهد المنطقة الشمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تزداد في الأقسام الجبلية، مع أمطار خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، بينما تنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد.

وفي يوم الأربعاء، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً، خاصة في الأقسام الجبلية، وتكون درجات الحرارة مقاربة لما هي عليه في الوسطى والجنوبية، مع ارتفاع طفيف في المنطقة الشمالية.

أما الخميس، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً إلى غائم جزئياً في المنطقة الشمالية مع تصاعد غبار خفيف، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية.

وفي يوم الجمعة، توقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع ظهور بعض قطع الغيوم، ونشاط في حركة الرياح على فترات ما يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية.