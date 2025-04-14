رئيس الجمهورية يدعو للتشجيع على المشاركة في الانتخابات

2025-04-14 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، مفوضية الانتخابات إلى بذل جهودها لتشجيع وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الرئيس رشيد حدث في قصر السلام ببغداد، بطاقته البايومترية، وذلك خلال ممارسة جرت في رئاسة الجمهورية لتحديث البيانات الانتخابية".

وأكد على "ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية لضمان حق المشاركة"، موضحاً "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر ليختار العراقيون ممثليهم في البرلمان".

ودعا "الرئيس مفوضية الانتخابات إلى بذل جهودها لتشجيع وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية تقدم دعمها لمفوضية الانتخابات من أجل إتمام العملية الانتخابية بيسر ونجاح، وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب كافة في التقدم والرفاه".



