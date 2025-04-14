بارزاني يدعو في ذكرى الأنفال للوحدة وبناء مستقبل مشرق للشعب الكردي

2025-04-14 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، إلى الوحدة وبناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الشعب الكردي.

وقال بارزاني في بيان تلقته "بغداد اليوم" في الذكرى السابعة والثلاثين لجريمة الأنفال إن "حملة الأنفال كانت واحدة من الجرائم والفظائع الكبرى التي ارتُكبت ضد شعبنا في القرن الماضي على يد النظام العراقي البائد، وأسفرت هذه العمليات اللاإنسانية، التي نُفذّت على مراحل وطالت جميع مناطق كردستان، عن استشهاد وفقدان أكثر من 180 ألف مواطن كردستاني بريء"، مشيراً أنه "وبالتزامن مع ذلك، كانت عمليات القصف بالأسلحة الكيمياوية، وسياسة التعريب، والتهجير القسري، وتدمير البنية الاقتصادية في كردستان، وتدمير آلاف القرى، جانباً آخر من الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق شعبنا خلال القرن الماضي".

وأضاف، "لقد انتهى المطاف بالمجرمين إلى مزبلة التاريخ، لكن جراح ومآسي الإبادة الجماعية والظلم ما زالت غائرة ولم تندمل بعد. ويجب على الدولة العراقية أن تؤدي واجبها بالتعويض عن جريمة الأنفال والإبادة الجماعية التي ارتُكبت ضد شعبنا، كما يجب منع كل العقليات والسياسات والممارسات الشوفينية ضد شعب كردستان".

وتابع القول: إنه "في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لهذه الفاجعة الأليمة، فإن أصدق وفاء لشهداء الأنفال هو أن نتوحد جميعاً لخدمة وحماية وطننا، وأن نبني معاً مستقبلاً مشرقاً لشعبنا".



