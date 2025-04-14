توقف نشاطين للسباحة بسبب تأخر صرف الميزانية والأولمبية تتدخل بمنحة عاجلة

2025-04-14 11:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، هاشمالخزرجي، يوم الاثنين، عن توقف أنشطة الاتحاد ودخوله في موقف حرج نتيجة عدم صرفالميزانية المخصصة لها منذ أشهر عدة.

وقال الخزرجي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"الاتحاد كان من المفترض أن ينظم هذه الأيام بطولة أندية العراق للسباحة، ضمنخطته السنوية، إلا أن توقف الميزانية منذ العام الماضي حال دون ذلك".

وأوضح أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وفيخطوة لحل الأزمة، وعدت بصرف منحة مالية عاجلة لدعم أنشطة الاتحاد مؤقتاً، بانتظارصرف الميزانية الكاملة لاحقاً".

وأشار الخزرجي، إلى أن "الاتحاد لديه نشاطان مهمّانمتوقفان حالياً، هما بطولة أندية العراق للسباحة الأولمبية ومهرجان السباحةللبراعم، وكان من المقرر إقامتهما هذا الشهر، إلا أن التمويل المالي ما زال يعرقلانطلاقهما رغم جاهزية الاتحاد من الناحية التنظيمية".

ودعا نائب رئيس الاتحاد، الجهات المعنية إلى"الإسراع في صرف ميزانية الاتحاد"، مشيراً إلى أن "التأخير المستمرلا يضر فقط بالسباحة، بل ينعكس سلباً على مختلف الأنشطة الرياضية في العراق، ويهددجاهزية المنتخبات للمشاركات المحلية والدولية المقبلة".