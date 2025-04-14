الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات

2025-04-14 11:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق. وذكر أعلام القضاء، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جريمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 ثانيا وبدلالة المادة 16أولاف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132 3 من قانون العقوبات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام