الحبس الشديد بحق مدير السكك العراقية السابق

2025-04-14 11:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية العراقية، يوم الاثنين، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق المدير العام السابق للشركة العامة للسكك الحديد، بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع.

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) وبدلالة المادة (16/أولاً/ف) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، واستدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات".