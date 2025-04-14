2025-04-14 11:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استذكر رئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، يوم الاثنين، الجريمة المروّعة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري فيالأنفال قبل 37 عاماً، مؤكداً أن الشعب العراقي "يمضي موحداً نحو البناءوالسلام".

وقال السوداني، في تدوينة له على "اكس"،واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "بشاعة تلك الجريمة لم تكشف فقط عن عنصريةالنظام البائد، بل كشفت أيضاً عن محاولاته اليائسة في تمزيق وحدة الشعب العراقيوالنيل من قواه الوطنية، إلا أن إرادة العراقيين كانت أقوى، فاليوم تنتصر روحالإخاء والتعايش على كل بذور الكراهية التي زرعها البعث الصدّامي".

وأضاف السوداني: "انتهى زمن الطغيان إلى مزبلةالتاريخ، والعراقيون اليوم، بكل تنوعهم، يواصلون السير معاً في طريق البناءوالتنمية، من أجل عراق موحد، آمن، ومستقر".

وفي ثمانينيات القرن الماضي، اقتاد النظام البعثي آلافالمدنيين الأبرياء العزل من مختلف مناطق كوردستان، وتم نفيهم ودفنهم وهم أحياء فيصحارى وسط العراق وجنوبه، وما زال الكثيرون في عِداد المفقودين ومصيرهم مجهولاً.

وفي عام 1988، قام بحملات عسكرية أطلق عليها اسم"الأنفال"، استهدف فيها الآلاف من القرى الكوردية في إقليم كوردستان،ونتج عنها تدمير آلاف القرى واعتقال وتغييب أكثر من 182 ألفاً من السكان، فيمااعيدت رفات 172 من ضحايا الأنفال في الـ 21 فبراير شباط الماضي.