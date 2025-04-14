رئيس الجمهورية يدعو المفوضية لتشجيع وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات

2025-04-14 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، مفوضية الانتخابات الى بذل جهودها لتشجيع وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، حدّث اليوم في قصر السلام ببغداد، بطاقته البايومترية وذلك خلال ممارسة جرت في رئاسة الجمهورية لتحديث البيانات الانتخابية".وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان "ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية لضمان حق المشاركة، موضحاً "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر ليختار العراقيون ممثليهم في البرلمان".ودعا رشيد مفوضية الانتخابات الى "بذل جهودها لتشجيع وتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية، مشيراً إلى أن "رئاسة الجمهورية تقدم دعمها لمفوضية الانتخابات من أجل إتمام العملية الانتخابية بيسر ونجاح وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب كافة في التقدم والرفاه".